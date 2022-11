Le ultimissime sulle probabili formazioni di Liverpool-Napoli

Ultima gara di Champions per il Napoli nel girone. I campani volano ad Anfield per difendere il primo posto nel girone, in casa del Liverpool, desideroso di vendicare la netta sconfitta dell’andata. Il Napoli può addirittura perdere con 3 gol di scarto per qualificarsi primo.

In casa Napoli, c’è solo Rrahmani nella lista degli indisponibili. Soliti dubbi per Spalletti con i soliti ballottaggi, con che Olivera può spuntarla su Mario Rui come terzino sinistro e Politano su Lozano come esterno in attacco. Tanti i dubbi per la punta centrale. con testa a testa tra Simeone e Raspadori, con l’argentino favorito, mentre Osimhen partirà dalla panchina. Per il resto solite certezze, anche Anguissa dovrebbe partire dall’inizio.

In casa Liverpool, Klopp potrebbe anche affidarsi ad un leggero turnover. Davanti ad Alisson ci sarà sicuramente Alexander-Arnold mentre dal lato opposto può spuntarla Tsimikas. Nel mezzo la coppia van Dijk-Gomez ma occhio alla candidatura di Konate. A centrocampo Milner può spuntarla su Robertson e Fabinho su Thiago Alcantara. Completerà il reparto Henderson. In avanti il tridente dovrebbe essere quello solito titolare: Salah, Firmino e Nunez.

Queste le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Gomez, Tsimikas; Milner, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Nunez. All.: Klopp