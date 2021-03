Le ultimissime sulle probabili formazioni di Liverpool-Lipsia

Sul campo neutro della “Puskás Aréna” di Budapest, questa sera (ore 21) Liverpool e Lipsia si sfideranno per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I Reds di Jurgen Klopp, forti del 2-0 ottenuto all’andata, proveranno a trovar ristoro in Europa per il momento difficile attraversato in campionato dove sono ottavi e ben lontani dalla vetta della classifica. Gli inglesi, però, oltre ai noti problemi in difesa (saranno Fabinho e Phillips i centrali), perdono anche Firmino per un problema al ginocchio. Sarà, dunque, Salah a giocare da punta centrale, con Diogo Jota largo a destra e Mané sul versante opposto.

Sul fronte Lipsia, Nagelsmann si affiderà al tradizionale 4-2-3-1, con Haidar, Nkunku e Olmo che dovranno imbeccare l’unica punta Poulsen.

Le probabili formazioni:

Liverpool(4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Phillips, Robertson; Jones, Wijnaldum, Thiago Alcantara; Jota, Salah, Mané. All. Jurgen Klopp.

Lipsia (4-2-3-1): Gulácsi; Adams, Mukiele, Upamecano, Klostermann; Sabitzer, Kampl; Haidar, Nkunku, Olmo; Poulsen. All. Julian Nagelsmann.

Foto: Twitter Liverpool