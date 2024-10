Le ultimissime sulle probabili formazioni di Liverpool-Bologna

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Liverpool e Bologna per la seconda giornata di Champions League. Un solo ballottaggio in avanti per Vincenzo Italiano con Orsolini favorito al momento su Odgaard. Al centro dell’attacco ancora Castro dal 1′. Nel Liverpool tre ballottaggi, uno per reparto: in difesa sulla corsia mancina tra Robertson e Tsimikas, a centrocampo tra Jones e Szoboszlai. Infine, Diaz-Gakpo in attacco.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Konaté, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Nunez. All. Slot.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Aebischer, Freuler, Urbanski; Orsolini, Castro, Ndoye. All. Italiano.

Foto: Instagram Bologna