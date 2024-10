Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lipsia-Juventus

Domani alle 21.00 scenderanno in campo RB Lipsia e Juventus per la seconda giornata di Champions League. Thiago Motta pensa a un 4-1-4-1 con Fagioli regista arretrato e ballottaggio tra McKennie e Thuram a centrocampo. A destra potrebbe tornare Savona, così come Cambiaso a sinistra. Nico Gonzalez e Yildiz sulle fasce, mentre saranno McKennie e Koopmeiners a comporre la linea mediana. In attacco nessun dubbio: ci sarà Vlahovic.

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Raum; Nuse, Seiwald, Haidara, Simons; Openda, Sesko. All. Rose.

JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Savona. Kalulu, Bremer, Cambiaso; Fagioli; Nico Gonzalez, McKennie, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

Foto: Twitter Juventus