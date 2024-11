Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lille-Juventus

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Lille e Juventus per la quarta giornata di Serie A. Thiago Motta orientato a cambiare poco rispetto alla vittoria sull’Udinese. Cabal dovrebbe prendere il posto di Savona. A centrocampo Locatelli favorito su Fagioli. E in avanti Conceiçao è in vantaggio su Weah.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Mandi, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson; Bouaddi, Andre; Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui; David.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

Foto: Instagram Juventus