Le ultimissime sulle probabili formazioni di Legia Varsavia-Napoli

Domani sera allo Stadio Wojska Polskiego di Varsavia il Legia ospita il Napoli per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League 2021-22.

Spalletti darà spazio a Meret tra i pali, difesa tradizionale con il solo cambio a sinistra, con Juan Jesus a concedere un po’ di riposo a Mario Rui. Non convocati Osimhen, Fabian Ruiz e Insigne per precauzione, in mediana ci saranno Demme, Anguissa e Zielinski. Tridente offensivo composto da Lozano, Petagna ed Elmas.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

LEGIA VARSAVIA (3-4-3): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Rose; Johansson, Slisz, Ciepela, Ribeiro; Kastrati, Emreli, Muci.

All. Golebiewski.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Anguissa, Zielinski; Lozano, Petagna, Elmas.

All. Spalletti.

Foto: Twitter Napoli