Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Roma

Alle 18 domani al Via del Mare, il Lecce ospita la Roma. Una gara con punti pesanti in palio tra corsa Champions e salvezza.

In casa Lecce, Gotti è intenzionato a confermare in blocco gli stessi 11 che hanno vinto a Salerno prima della sosta. In mezzo al campo ci sarà Ramadani, che agirà insieme a Oudin e Blin. In attacco c’è da valutare Banda: si va comunque verso la scelta di Piccoli ancora sulla sinistra nel tridente con Almquist e Krstovic.

Per la Roma, Dybala è al secondo giorno consecutivo di lavoro in gruppo, ma a Lecce partirà comunque dalla panchina. Baldanzi è favorito per giocare titolare. La coppia di centrali difensivi sarà composta da Mancini e Ndicka, con Karsdorp e Angelino terzini. Ballottaggio a centrocampo tra Aouar , in vantaggio sul giovane Bove. Out Azmoun per una lesione ai flessori. Davanti insieme a Baldanzi, Lukaku ed El Shaarawy.

Queste le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3) la probabile formazione: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Piccoli. All. Gotti

ROMA (4-3-3) la probabile formazione: Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Aouar; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Foto: sito Lecce