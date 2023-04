Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Napoli

Domani alle 19 scenderanno in campo, al Via del Mare, Lecce e Napoli per la ventinovesima giornata di Serie A. Baroni potrebbe fare cambi in ogni reparto rispetto al ko contro l’Empoli. In difesa torna Umtiti al centro insieme a Baschirotto, mentre sulla sinistra Gallo dal 1′. A centrocampo Baroni ritrova Maleh, ma perde Blin per squalifica. Ceesay potrebbe prendere il posto di Colombo al centro del tridente, mentre Di Francesco in vantaggio su Banda a sinistra. Spalletti dovrà fare ancora a meno di Osimhen ancora fuori (possibile rientro per la partita contro il Milan in Champions), davanti dovrebbe giocare Raspadori. Possibili rotazioni anche in difesa con Juan Jesus che potrebbe prendere il posto di Kim. A centrocampo, invece, Elmas si gioca una maglia dal 1′ con Zielinski. Nel tridente si potrebbe rivedere dal 1‘ Lozano al posto di Politano

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Foto: twitter Napoli