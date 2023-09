Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Napoli

Si torna in campo per la 7a giornata di Serie A. Alle 15 il Napoli è ospite dell’ottimo Lecce di D’Aversa.

In casa Lecce, nel 4-3-3 di D’Aversa possibili tre novità rispetto alla trasferta contro la Juve. Gendrey e Gallo dovrebbero partire dal 1′ sulle corsie esterne in difesa. Rafia a centrocampo al fianco di Blin e Ramadani. Conferma in avanti per il tridente Almqvist-Krstovic-Strefezza.

In casa Napoli, Rudi Garcia verso la conferma di 9 giocatori, titolari nella sfida del turno infrasettimanale vinta contro l’Udinese. Raspadori la possibile novità in avanti al posto di Politano, insieme a Kvara e Osimhen. In mediana, Anguissa (in ballottaggio con Cajuste), Lobotka e Zielinski.

Queste le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Foto: twitter Lecce