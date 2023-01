Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Milan

Domani alle 18.00 scenderanno in campo, al Via del Mare, Lecce e Milan per la diciottesima giornata di Serie A. Mister Baroni recupera Hjulmand dopo la squalifica. In difesa confermata la coppia centrale Baschirotto–Umtiti. Confermato anche il tridente d’attacco anche se Banda insidierà Di Francesco fino alla fine per una maglia dal 1′. Pioli, invece, dovrà fare a meno dello squalificato Tonali, a centrocampo tocca a Vranckx. Possibile riposo in difesa per uno tra Tomori e Kalulu: pronto Gabbia nel caso. Sulla trequarti Brahim Diaz favorito su De Ketelaere, ma il ballottaggio c’è

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Vranckx; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Foto: Twitter Milan