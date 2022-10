Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Juventus

Alle 18 al Via del Mare, gara delicatissima quella tra Lecce e Juventus, con due squadre che non possono commettere errori vista la classifica complicata, in zona salvezza per i salentini e nelle zone di vertice per la Juve.

In casa Lecce, torna a disposizione Gallo dopo la squalifica. Davanti possibile debutto di Oudin dal 1′ minuto, al posto di Di Francesco, insieme a Strefezza e Ceesay.

In casa Juve, tantissime assenze per Max Allegri che dovrà fare a meno anche di Vlahovic oltre che dei noti Chiesa, Pogba, Di Maria, De Sciglio, Paredes e Bremer. Si va verso un 4-3-3, con Cuadrado, Milik e Kostic in avanti. In difesa Danilo, Rugani, Bonucci e Alex Sandro, in mediana McKennie, Miretti e Rabiot.

Queste le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Gallo; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Oudin. Allenatore: Baroni.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Rabiot; Cuadrado, Milik, Kostic. Allenatore: Allegri.