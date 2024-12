Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Juventus

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Lecce e Juventus per la quattordicesima giornata di Serie A. Giampaolo dovrebbe confermare quasi tutto l’undici titolare di settimana scorsa. Possibile staffetta Pierotti-Rebic con il secondo che potrebbe questa volta partire dall’inizio. Alla già lunga lista degli indisponibili in casa Juve si è aggiunto Savona. In porta tocca a Perin. In difesa spazio quindi a Danilo che potrebbe sia agire in corsia che al centro con Kalulu dirottato a destra. Con l’assenza di Vlahovic sarà Weah a guidare l’attacco bianconero.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guibert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Dorgu, Rafia, Rebic; Krstovic



JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah.

Foto: Instagram Juventus