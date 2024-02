Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Inter

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Lecce e Inter per la ventiseiesima giornata di Serie A. Sommer non è partito per Lecce a causa della febbre, tra i pali dell’Inter ci sarà Audero. Calhanoglu non è al meglio, potrebbe giocare Asllani dal 1′. Ballottaggio aperto in attacco tra Arnautovic e Sanchez (con il secondo leggermente in vantaggio) per affiancare Lautaro. Tra i giallorossi out Pongracic e Dorgu per squalifica, Touba può affiancare Baschirotto in difesa, ma D’Aversa pensa anche a Blin.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Touba, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Oudin. All. D’Aversa

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Foto: sito Inter