Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Inter

L’Inter è chiamata a rispondere al Napoli. I nerazzurri volano in Salento in casa del Lecce che cerca punti per la lotta salvezza.

In casa Lecce, Giampaolo deve fare a meno di Rebic squalificato, ma ritrova Gallo che partirà inizialmente dalla panchina: Dorgu giocherà, dunque, ancora da terzino. In avanti saranno Pierotti e Tete Morente le ali, al centro dell’attacco Krstovic. In cabina di regia agirà Coulibaly, con Pierret ed Helgason ai lati.

In casa Inter, Darmian pronto a partire dal 1′ nei tre dietro al posto di Pavard, con Bastoni e De Vrij. A centrocampo grande occasione per Frattesi dal 1′ con Zielinski play al posto di Asslani e Barella. A sinistra Carlos Augusto favorito su Dimarco. A destra Dumfries. In avanti si va verso la coppia Thuram-Lautaro.

Queste le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Pierret, Coulibaly, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Foto: sito Lecce