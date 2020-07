Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce- Fiorentina

Sfida salvezza delicata al Via del Mare di Lecce, tra gli uomini di Liverani e la Fiorentina. I salentini sono reduci dal pari di Cagliari mentre i viola hanno raggiunto in extremis il pareggio contro l’Hellas Verona. Continua l’emergenza in difesa per i salentini. Giocheranno Rispoli, Paz, Lucioni e Donati davanti a Gabriel. Petriccione sarà il play, mentre ai suoi lati agiranno Barak e Mancosu. In attacco spazio a Farias e Saponara alle spalle di Babacar. Nella Fiorentina è indisponibile Benassi, non è al meglio Castrovilli. In campo andranno Duncan e Badelj mentre al centro dell’attacco formato da Chiesa e Ribery, ci sarà Cutrone, reduce dal gol con il Verona.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Farias; Babacar. ALL.: Liverani.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Ger.Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Badelj, Ghezzal, Venuti; Cutrone, Ribery. ALL.: Iachini.

Foto: sito ufficiale Fiorentina