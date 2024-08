Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Atalanta

Domani alle 18.30 scenderanno in campo Lecce e Atalanta per la prima giornata di serie A. Gasperini deve rinunciare a Kolasinac, uscito acciaccato dalla finale di Supercoppa contro il Real Madrid, ma anche a Lookman che ha chiesto di non essere convocato. Più che probabile dunque l’esordio da titolare per Retegui in attacco supportato da De Ketelaere. Lecce con i nuovi acquisti Gaspar, Pierret, Morente e Marchwinski dal primo minuto.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Morente, Marchwinski, Dorgu; Krstovic.

ATALANTA(3-4-2-1): Carnesecchi; Godfrey, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Retegui.

Foto: Twitter Atalanta