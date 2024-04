Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Verona

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Lazio e Hellas Verona per la trentaquattresima giornata di Serie A. Out Provedel e Gila nella Lazio, ci saranno Mandas e Patric. Isaksen a tutta fascia, mentre sarà Castellanos a guidare l’attacco biancoceleste. Per Baroni Suslov-Folorunsho-Lazovic dietro all’unica punta Noslin.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale; Isaksen, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Cabal; Serdar, Duda; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Baroni

Foto: Instagram Lazio