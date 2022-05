Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Verona

La Lazio vuole blindare il quinto posto, ospitando in casa all’Olimpico il Verona.

In casa biancoceleste, Patric squalificato. Per sostituirlo Radu favorito su Luiz Felipe. Immobile non ce la fa. Tridente leggero con Pedro, Anderson e Zaccagni.

In casa Verona, con Gunter squalificato, in difesa ci sarà Sutalo e sulla fascia destra rientra Faraoni. Ancora fuori Barak.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Radu, Acerbi, Marusic: Milinkovic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. Allenatore: Sarri. HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Ceccherini, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Caprari, Lasagna; Simeone. Allenatore: Tudor.

Foto: Sito Lazio