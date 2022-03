Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Venezia

Domani alle 20.45 Lazio-Venezia, posticipo della 29a giornata di campionato.

Emergenza difensiva per Sarri, che perde Patric nella rifinitura oltre allo squalificato Marusic. Al suo posto dentro Lazzari. Solito dubbio tra Zaccagni e Pedro in avanti.

Zanetti perde Vacca, ma soprattutto Romero: al suo posto torna Maenpaa. In difesa ballottaggio Ebuehi-Mateju, mentre Ampadu sembra favorito su Kiyine.

Queste le probabili formazioni della gara:

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Amadu, Crnigoj, Busio; Nani, Henry, Okereke. All. Zanetti

