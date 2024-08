Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Venezia

La Lazio ospita il Venezia alla prima giornata di Serie A, nel posticipo delle 20.45 di domani. Anche qui, due nuovi allenatori all’esordio.

Baroni potrebbe rimescolare le carte in mezzo al campo. Prevista una linea a tre con Vecino, Cataldi e Guendouzi. In difesa si guarda al passato con Lazzari a destra e Marusic dall’altra parte, in mezzo Romagnoli e Casale. Dalla prima formazione titolare dell’anno potrebbero rimanere esclusi sia Noslin che Castrovilli

In casa Venezia, Eusebio Di Francesco è senza Pohjanpalo e Busio. Terminale offensivo dovrebbe essere Gytkjaer. Sulle corsie esterne assente per squalifica Candela. Stessa sorte per Idzes in difesa.

Qeuste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Guendouzi; Tchaouna, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Altare, Sverko, Svoboda; Zampano, Andersen, Duncan, Sagrado; Pierini, Oristanio; Gytkjaer. All. Di Francesco

