Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Udinese

Domani sera si chiude la 28a giornata di Serie A con la sfida tra Lazio e Udinese.

In casa Lazio, out per squalifica Pellegrini, Guendouzi e Marusic. I sostituti sugli esterni sono Lazzari e Hysaj, mentre a centrocampo ci sarà Cataldi al posto del francese. In mediana, Vecino è favorito su Kamada. In avanti ballottaggio tra Immobile e Castellanos con il capitano favorito. Ai suoi lati, Zaccagni e Felipe Anderson.

In casa Udinese, sono assenti Ebosele e Walace, squalificati, al loro posto giocheranno Ehizibue e Samardzic. In avanti confermata la coppia d’attacco titolare composta da Thauvin e Lucca