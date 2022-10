Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Udinese

Domani alle 15 scenderanno in campo all’Olimpico Lazio e Udinese per la decima giornata di Serie A. Dopo aver fatto sei cambi su undici in Europa League, Sarri nello scontro diretto contro l’Udinese l’undici titolare visto a Firenze, con l’unica eccezione in mediana, con Cataldi al posto di Marcos Antonio. Nessun dubbio nel tridente nonostante Immobile non sia al meglio. Per mister Andrea Sottil ci sono alcuni ballottaggi da considerare. In porta Silvestri, davanti a lui Nehuen Perez, Bijol e Becao alle prese con alcuni fastidi muscolari. Dovesse essere tenuto precauzionalmente ancora fuori, si tiene pronto Ebosse. Sulle fasce Pereyra e Udogie, con Walace in cabina di regia. I dubbi del tecnico bianconeri riguardano proprio le mezzali: Arslan e Samardzic sembrano in questo momento nettamente più in palla di Makengo e Lovric. Davanti Deulofeu agirà insieme a Beto.

Lazio(4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Udinese(3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Becao; Pereyra, Arslan, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Deulofeu.

Foto: Twitter Lazio