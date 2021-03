Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Torino

Lazio-Torino dovrebbe aprire la 25a giornata di Serie A, un turno infrasettimanale che ci terrà compagnia da domani fino a giovedì sera. Dovrebbe, perchè ancora non ci sono certezze legate alla disputa del match, considerata la situazione critica del club granata legata al focolaio Covid.

Inzaghi vuole riscattarsi dopo la batosta col Bayern Monaco ed il tonfo di Bologna, out anche Lazzari oltre ai soliti Radu e Luiz Felipe. Escalante dovrebbe avere la meglio di Leiva per un posto in mediana, Caicedo è insidiato da Correa e Muriqi ma dovrebbe esserci lui assieme ad Immobile in fase offensiva.

A Nicola mancheranno ovviamente i tanti giocatori positivi al Covid: Belotti, Baselli, Bremer, Buongiorno, Murru, Linetty e Singo.

Ballottaggio Verdi-Bonazzoli con il primo leggermente favorito per affiancare Zaza in attacco.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo.

All. Inzaghi.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Verdi, Zaza.

All. Nicola.

Foto: stadiumguide.com