Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Torino

Domani alle 20.45, si sfidano all’Olimpico, Lazio e Torino.

In casa Lazio, da valutare le situazioni di affaticamento di Romagnoli, Zaccagni e Patric: i primi due potrebbero partire dalla panchina, Patric dovrebbe essere titolare. In attacco torna dal 1′ Felipe Anderson, con Immobile e Pedro al posto di Zaccagni.

Per il Torino, Ricci ritorna in regia (smaltite le noie muscolari), riecco Vojvoda tra i convocati, davanti possibile ampio turnover: occasione per Sanabria con Vlasic sulla trequarti.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Tameze, Vlasic; Sanabria. All.Juric

Foto: Wikipedia