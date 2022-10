Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Sturm Graz

La Lazio cerca un successo importante in Europa per avvicinarsi alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Europa League.

In casa biancoceleste, Sarri schiera Hysaj sulla destra, dopo i problemi a Marusic. A centrocampo ha recuperato Cataldi che è pronto per giocare dal 1′ al posto di Marcos Antonio. In attacco Immobile, con Zaccagni e Pedro favorito su Felipe Anderson.

Lo Sturm Grazi è pronto a scendere in campo senza nessuna novità rispetto all’andata. Ajeti e Boving guideranno l’attacco, a Stankovic le chiavi del centrocampo. In difesa Dante.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni.

Allenatore: Sarri.

STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl; Ingolitsch, Wuthric, Affengruber, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Horvat; Boving, Sarkaria.

Allenatore: Ilzer.

Foto: twitter Lazio