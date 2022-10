Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Spezia

Il lunch match dell’8a giornata di Serie A vede la Lazio ospitare lo Spezia all’Olimpico.

In casa Lazio dovrebbe farcela Immobile. L’edema al bicipite femorale dell’attaccante è stato riassorbito. Il giocatore è tra i papabili a partire da titolare contro lo Spezia. Al suo fianco Felipe Anderson e Pedro, in ballottaggio con Zaccagni, ma lo spagnolo è favorito. Torna Lazzari.

In casa Spezia, Gotti potrebbe dare fiducia ad Ellertson in mezzo al campo, con Gyasi ad affiancare Nzola.

Queste le probabili formazioni: LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri. SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Ellertsson, Bourabia, Agudelo, Bastoni; Gyasi, Nzola.

Allenatore: Gotti.

Foto: twitter Lazio