Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Sassuolo

Torna la Serie A, dopo la delusione delle qualificazioni a Qatar 2022 per la nostra nazionale.

Alle 18.0o all’Olimpico si prospetta una bella gara scoppiettante tra Lazio e Sassuolo all’Olimpico.

In casa Lazio, Sarri non avrà a disposizione lo squalificato Pedro. Radu (fascite plantare) verso il forfait. Emergenza in difesa per i capitolini: Patric si candida al ruolo di centrale, sulla corsia destra entrerà Lazzari con Marusic smistato a sinistra.

Davanti, Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson.

In casa Sassuolo, Berardi out, come Maxime Lopez. Defrel ed Henrique pronti a rilevarli. Torna Raspadori dalla squalifica.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Henrique, Frattesi; Defrel, Raspadori, Traoré; Scamacca. Allenatore: Dionisi.

Foto: Twitter Lazio