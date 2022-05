Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Sampdoria

Il posticipo del sabato vede in campo Lazio e Sampdoria. I biancocelesti sono alla rincorsa del quinto posto, per l’Europa League, la Samp per la matematica salvezza.

In casa Lazio, niente da fare per Pedro che non riesce a recuperare dall’infortunio al polpaccio. Per il resto 11 topo, in attacco tridente Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

In casa Sampdoria, Giampaolo dopo il derby avrà nuovamente a disposizione Rincon ma perde per infortunio Sensi. In attacco agirà Caputo.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric (Luiz Felipe), Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira (Ekdal); Candreva, Rincon, Thorsby, Sabiri; Caputo. Allenatore: Giampaolo.

