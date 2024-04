Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Salernitana

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Lazio e Salernitana per la trentaduesima giornata di Serie A. Diversi problemi per Tudor che deve ancora rinunciare a Zaccagni, Rovella e Provedel. Ma non solo. L’ultimo report biancoceleste riporta anche un trauma distorsivo al ginocchio sinistro per Immobile, mentre Guendouzi e Romagnoli sono alle prese con un affaticamento. In porta ci sarà ancora Mandas, Vecino confermato in mezzo al campo con Kamada, mentre Luis Alberto potrebbe tornare dal 1′ dietro all’unica punta Castellanos. Torna Ochoa, Colantuono dovrà sciogliere il dubbio portiere. Ma non solo. Infatti il tecnico dovrà scegliere chi tra Ikwuemesi, Weissman e Simy guiderà l’attacco, con Candreva e Tchaouna a supporto.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil, Pirola, Manolas, Pellegrino, Pierozzi, Maggiore, Coulibaly, Bradaric, Candreva, Tchaouna, Ikwuemesi. All. Colantuono.

Foto: Instagram Lazio