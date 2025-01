Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Real Sociedad

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Lazio e Real Sociedad per la settima giornata della fase a campionato di Europa League. Diverse assenze per Baroni, che in conferenza ha dichiarato che Tavares sta recuperando la miglior condizione e che c’è la possibilità che Castellanos e Dia possano giocare insieme.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Munoz, Aguerd, Zubeldia, Aramburu; Mendez, Gonzalez, Olasagasti, Kubo; Becker, Oyarzabal. All: Alguacil.

Foto: Instagram Lazio