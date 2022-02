Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Porto

Dopo la sconfitta per 2-1 a Oporto, la Lazio è chiamata a ribaltare il risultato all’Olimpico. Sarri sorride a metà per i recuperi di Acerbi e Immobile (ha più chance del primo di partire titolare), in quanto non potrà disporre dello squalificato Zaccagni e dell’infortunato Pedro. La terza maglia in attacco potrebbe finire sulle spalle di Cabral che, dopo la gara da Udine come riferimento centrale, stavolta potrebbe spostarsi sulla sinistra. Conceiçao punta tutto sul mattatore dell’andata, Toni Martinez, mentre al centro della difesa del Porto ci sarà Pepe. Di seguito le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Cabral. All. Sarri

Porto (4-3-3): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe; Fabio Vieira, Toni Martinez, Pepè. All. Conceição.

Foto: Twitter Lazio