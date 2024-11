Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Porto

Alle 21 domani, big match in Europa League con la Lazio che ospita il Porto, per il quarto turno di Europa League.

In casa Lazio, consueto 4-2-3-1, Mandas confermato tra i pali in Europa, Nuno Tavares giocherà dal 1′ come confermato da Baroni. A centrocampo c’è Guendouzi, Castellanos favorito su Dia in attacco con Zaccagni, Pedro e Tchaouna alle sue spalle.

Per il Porto, modulo a specchio, 4-2-3-1, tra i pali il veterano Diogo Costa, al centro della difesa c’è l’ex Juve Tiago Djalò.In attacco Pepe, Jaime e Galeno a supporto di Omorodion.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Vecino, Guendouzi; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Martim, Djalò, Perez, Moura; Varela, Gonzalez; Pepe, Jaime, Galeno; Omorodion. All: Bruno.

Foto: sito Lazio