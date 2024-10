Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Nizza

Domani alle 18:45 scenderanno in campo Lazio e Nizza per la seconda giornata di Europa League. Baroni pensa ad alcuni cambi per la sfida di Europa League contro il Nizza. Dubbi in porta con Mandas favorito su Provedel e in difesa con Patric in vantaggio su Romagnoli. In avanti Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro alle spalle di Castellanos.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Castellanos. All. Baroni

NIZZA (3-4-3):- Bulka; Dante, Ndayishimiye, Bombito; Clauss, Pablo Rosario, Boudaoui, Ali Abdi; Bouanani, Guessand, Boga. All. Haise.

Foto: Instagram Lazio