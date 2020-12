Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Napoli

Domani all’Olimpico di Roma alle ore 20.45 andrà in scena Lazio-Napoli, posticipo del tredicesimo turno di Serie A 2020-21.

Simone Inzaghi dovrà fare a meno anche stavolta di Fares. Per Gattuso è emergenza in attacco: oltre al già noto Osimhen, anche Mertens si è infortunato nell’infrasettimanale e Insigne deve scontare il turno di squalifica dopo l’insulto a Massa.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Reina; Luis Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

All. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Petagna, Politano.

All. Gattuso.

