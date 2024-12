Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Napoli

Continuano gli ottavi di finale di Coppa Italia con una grande gara, quella tra Lazio e Napoli all’Olimpico, due tra le squadre più in forma in campionato. Spazio per alcune seconde linee da una parte e dall’altra.

In casa Lazio. Baroni pensa a diversi cambi. In porta spazio a Mandas al posto di Provedel. In difesa le novità saranno Gigot e Patric al centro e Hysaj come terzino sinistro. A destra spazio a Lazzari. In mediana, ballottaggio tra Guendouzi e Dele-Bashiru, con quest’ultimo favorito al fianco di Rovella. Sulla trequarti spazio per Pedro e Zaccagni. Noslin sarà il punto di riferimento in attacco.

Anche in casa Napoli diversi cambi. Probabilmente 11/11 diversi rispetto al campionato. Conte modifica tutta la formazione rispetto alla vittoria contro il Torino, previsti ben 11 cambi. In porta c’è Caprile, con Rafa Marin e Juan Jesus al centro della difesa. Esterni Zerbin a destra e Spinazzola a sinistra. Folorunsho e Gilmpur in mediana. Davanti, alle spalle dell’unica punta Simeone agiranno Ngonge, Raspadori e Neres.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Gigot, Hysaj; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin. All. Baroni

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour; Ngonge, Raspadori, Neres; Simeone. All. Conte

