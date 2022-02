Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Napoli

Lazio-Napoli è sicuramente uno dei piatti forti della ventisettesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci dall’eliminazione dall’Europa League, motivo per cui avranno voglia di rituffarsi negli impegni di campionato per accantonare le delusioni dello scorso giovedì. Sia Sarri che Spalletti potrebbero puntare sul 4-3-3: tra i biancocelesti dubbio Pedro, recuperato in extremis per il Porto ma poi sostituito per un dolore al solito tendine; per gli azzurri Politano potrebbe essere preferito a Elmas, mentre Mertens al momento parte svantaggiato nei ballottaggi con Osimhen e Zielinski. Di seguito le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, L. Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, M. Rui; Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Foto: Twitter Napoli