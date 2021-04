Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Milan

L’ultima partita che conclude la 33a giornata di Serie A sarà Lazio-Milan. La sfida Champions inizierà alle 20:45 e sarà importante ai fini della classifica. Simone Inzaghi tornerà in panchina dopo il Covid e si affida al suo 3-5-2 con Lazzari e Fares sulle fasce o Marusic se non verrà schierato nei tre dietro. Correa più di Caicedo con Immoile, leiva sarà il vertice basso. Pioli deve fare i conti con alcune assenze, mancherà Ibrahimovic, mentre recupera Theo Hernandez per la fascia sinistra, al centro della difesa Tomori più di Romagnoli con Kjaer. Sulla trequarti Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic a sinistra con Mandzukic al centro dell’attacco favorito su Leao.

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic.