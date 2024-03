Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Milan

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Lazio e Milan per la ventisettesima giornata di Serie A. Dubbi per Sarri, con Immobile favorito in attacco su Castellanos. Mentre sulla corsi di sinistra si contendono una maglia Pellegrini e Hysaj. Tra i rossoneri piccola botta al piede per Theo Hernandez, ma dovrebbe comunque partire titolare. In caso contrario Florenzi giocherà a sinistra e Calabria a destra. Pioli dovrebbe confermare Adli a centrocampo al posto di Reijnders che è appena diventato padre.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Foto: Twitter Lazio