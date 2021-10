Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Marsiglia

Torna l’Europa League e la Lazio ospita l’Olympique Marsiglia per la terza giornata della fase a gironi.

Sarri continuerà a schierare Strakosha in questa competizione, difesa con Luiz Felipe e Acerbi, entrambi squalificati in campionato. Sulle fasce Lazzari e Radu, in mediana dovrebbero vedersi Basic, Cataldi e Luis Alberto. Riposo dunque per Leiva, Milinkovic-Savic e Akpa Akpro. Tridente con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni favorito su Pedro.

Sampaoli dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con Milik punta centrale, alle sue spalle Under, Harit e Gerson. Pau Lopez tra i pali e un altro ex Serie A come Lirola sulla fascia destra.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

All. Sarri.

OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Lirola, Alvaro, Saliba, Peres; Guendouzi, Gueye; Under, Harit, Gerson; Milik.

All. Sampaoli.

Foto: Twitter Lazio