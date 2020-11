Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Juventus

Big match all’orario di pranzo quello che andrà in scena domani alle 12:30 tra la Lazio, orfana di Immobile, e la Juventus che punta all’accoppiata Morata–Ronaldo in avanti. Nei biancocelesti sarà il duo Muriqi-Correa nel 3-5-2 di Simone Inzaghi con la linea difensiva composta da Luiz Felipe, Acerbi, Radu mentre in porta ci sarà ancora una volta Reina vista l’assenza di Strakosha. Nei bianconeri Pirlo torna a puntare su McKennie alle spalle dei due d’attacco, in mediana invece Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Kulusevski con Chiesa e Dybala che si accomodano in panchina.

Lazio (3-5-2): Reina, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Correa. All. S. Inzaghi

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Kulusevski; McKennie, Ronaldo, Morata. All. Pirlo

Foto: twitter Bonucci