Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Juventus

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Lazio e Juventus per la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Tudor ritrova Romagnoli al centro della difesa e cambia qualche pedina a centrocampo. Immobile torna a disposizione ma non è ancora al meglio, sarà Castellanos il centravanti. Allegri è senza Gatti (squalificato), Kean e De Sciglio, rimasti entrambi a Torino. Davanti confermata la coppia Vlahovic-Chiesa.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Hysaj, Cataldi, Guendouzi, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Foto: Instagram Lazio