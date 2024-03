Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Juventus

Alle 18 domani, sfida all’Olimpico tra Lazio e Juventus. Esordio in panchina biancoceleste per Igor Tudor, che sfida subito il suo passato.

Il tecnico croato cambia rispetto al 4-3-3 consueto di Sarri. Si dovrebbe andare verso un 3-4-2-1. Casale rilanciato nella difesa a tre con Gila e Romagnoli. Felipe Anderson a tutta fascia sulla sinistra con Marusic a destra. Luis Alberto è affaticato e si deciderà all’ultimo sulla sua titolarità. Ballottaggio tra Immobile e Castellanos in attacco, ma il capitano è in vantaggio. In porta Mandas, vista l’indisponibilità di Provedel.

In casa Juventus, defezioni per Allegri. Out per squalifica Vlahovic e Milik ko. Assente anche Kostic, influenzato e Alex Sandro. Nel 3-5-2 di Allegri, attacco con Kean e Chiesa. Sulle fasce, Cambiaso a destra e Iling jr. a sinistra, in mediana Mc Kennie, Locatelli e Rabiot, difesa a tre con Rugani, Bremer e Danilo.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Marusic, Guendouzi, Cataldio, Felipe Anderson; Luis Alberto, Zaccagni; Immobile. All. Tudor

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling Jr; Chiesa, Kean. All. Allegri

