Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Juventus

In casa Juve, dovrebbero ripartire dall’inizio Di Maria e Vlahovic. Panchina per Chiesa. Per il resto difesa a 3 con Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo Rabiot, Fagioli e Locatelli, esterni Cuadrado e Kostic.

Out De Sciglio, anche Allegri non è partito per Roma per influenza. Tornano in panchina Pogba e Bonucci.

Queste le probabili formazioni: