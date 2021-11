Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Juventus

Domani alle 18 all’Olimpico la Lazio ospita la Juventus, gara valida per la 13a giornata di Serie A 2021-22 in cui Sarri ritrova il suo passato.

Sarri ha l’importante dubbio Immobile, che verrà sciolto nelle prossime ore. Bocciato Muriqi, in caso di forfait del 17 il tecnico pensa a Pedro come falso nove. A completare il tridente in tal caso sarebbero Felipe Anderson e Zaccagni, in mediana Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto. Dietro mancherà Marusic (positivo al Covid), spazio dunque a Lazzari: Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj davanti a Reina.

Allegri non può contare su De Sciglio, Chiellini e Bernardeschi, e nelle ultime ore sono arrivate le conferme delle mancate convocazioni di Ramsey e Dybala. Davanti a Szczesny agiranno Bonucci e De Ligt, sugli esterni Danilo e Alex Sandro, ma Pellegrini potrebbe scalzare quest’ultimo, rientrato da poco dagli impegni sudamericani.

A centrocampo Cuadrado e Rabiot esterni, McKennie-Locatelli centrali. In attacco c’è Morata con Chiesa a supporto, scalpita Kean dalla panchina.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici: