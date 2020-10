Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Inter

Lazio-Inter, big match in programma domani alle ore 15 all’Olimpico. Acciaccati Radu e Correa, Inzaghi dovrà probabilmente revisionare il suo undici titolare. In difesa dunque spazio a Parolo, insieme a Patric e Acerbi. A centrocampo spazzo a Lazzari e Fares sulle fasce, Leiva al centro con Luis Alberto e Milikovic-Savic ai lati. In attacco spazio a Caicedo, Muriqi ancora infortunato, che farà coppia con Immobile. Conte rilancia invece Lautaro Martinez dal primo minuto insieme a Lukaku dopo il turnover del Vigorito. Difesa a tre con D’Amborsio, De Vrij e Bastoni, davanti a capitan Handanovic. Barella e Brozovic in mediana, con Hakimi e Young che agiranno sulle fasce. Torna Eriksen sulla trequarti, con Sensi che scalpita per un posto da titolare.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, parola, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Eriksen, Lukaku, Lautaro. All. Conte

Foto: twitter Inter