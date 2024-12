Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Inter

La giornata di Serie A si chiude con una grandissima partita nel Monday Night, la sfida tra Lazio e Inter all’Olimpico.

In casa Lazio, importante l’assenza per squalifica di Castellanos: gioca Noslin al suo posto in attacco. Sulla trequarti si rivedono Isaksen e Zaccagni, trio che dovrebbe essere completato da Pedro alle spalle di Noslin. In mediana torna Rovella, che aveva saltato il Napoli per squalifica, che giocherà con Guendouzi. In difesa Marusic, Patric, Gila e Tavares.

Per l’Inter, dopo le rotazioni in Champions, Inzaghi schiera i titolarissimi all’Olimpico a partire dalla coppia d’attacco con Lautaro e Thuram. In mezzo al campo si rivedono Barella e Mkhitaryan. Dimarco a sinistra, a destra torna Dumfries dopo il forfait di Leverkusen. Ancora out Acerbi, lui come Pavard. In difesa Bisseck favorito su Darmian, con De Vrij e Bastoni.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Noslin. All. Baroni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Foto: Wikipedia