Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Inter

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Lazio e Inter per la sedicesima giornata di Serie A. Per Sarri il dubbio principale riguarda Patric: se il murciano non recupera, pronto Gila al fianco di Casale. In regia torna Rovella con Guendouzi e Luis Alberto ai fianchi. In attacco spazio a Felipe Anderson per completare il tridente con Immobile e Zaccagni. Inzaghi rilancia Barella e Lautaro Martinez dopo il turno di riposo in Champions League. Sanchez out per un affaticamento, non è nemmeno partito per Roma. Bisseck verso la conferma, Darmian a destra.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi

Foto: Sito Inter