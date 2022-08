Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Inter

Domani è già tempo di campionato, con la terza giornata di Serie A che si aprirà con due anticipi. Quello delle 20.45 è un match di altissima classifica, che vedrà di fronte all’Olimpico, Lazio e Inter.

In casa Lazio, Sarri potrebbe cambiare qualcosa rispetto al pareggio con il Torino.

Patric in difesa è ancora favorito su Casale, torna Maximiano dalla squalifica ma Provedel in porta resta favorito. Basic ancora favorito su Vecino, ancora non al massimo, occhio a Marcos Antonio a centrocampo. In attacco, Zaccagni, Felipe Anderson ai lati di Immobile. Ma Pedro è recuperato e insidierà l’italiano per un posto da titolare.

In casa Inter, solito 3-5-2 per Inzaghi che ha pochi dubbi, uno sulla fascia sinistra con Gosens in vantaggio su Dimarco, e Calhanoglu avanti rispetto a Gagliardini in mediana. Per il resto, attacco confermato con Lukaku-Lautaro.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Inzaghi