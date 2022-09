Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Hellas Verona

Domani alle 18.00 Lazio e Hellas Verona scenderanno in campo all’Olimpico di Roma per la sesta giornata di Serie A. Partiamo dagli uomini di Maurizio Sarri. In difesa tornerà la coppia Patric-Romagnoli, con Lazzari, lasciato a riposo giovedì, e Marusic sulle fasce. Squalificato Cataldi, sarà Marcos Antonio ad occupare la cabina di regia con Milinkovic-Savic e uno tra Luis Alberto e Vecino, con l’uruguaiano favorito. Nessun dubbio in attacco: Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni sarà il tridente di Sarri. Negli scaligeri, invece, torna a disposizione Faraoni. Due ballottaggi in difesa: Hien può spuntarla su Gunter, mentre Coppola e Ceccherini si giocano lo slot sul centro-sinistra. Cioffi viaggia verso la conferma del doppio trequartista con Lazovic al fianco di Lasagna per far spazio sulla sinistra a Josh Doig. Veloso e Ilic partono avanti per la cabina di comando con Adrien Tameze verso la panchina. Thomas Henry sarà il punto di riferimento dell’attacco gialloblu.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Marcos Antonio, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Hellas Verona(3-4-2-1): Montipò; Dawdowicz, Hien, Coppola; Faraoni, Ilic, Veloso, Doig; Lasagna, Lazovic; Henry.

Foto: Twitter Lazio