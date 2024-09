Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Hellas Verona

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Lazio e Hellas Verona per la quarta giornata di Serie A. Un paio di dubbi per Baroni in vista della sfida alla sua ex squadra. Dietro Gila è in leggero vantaggio su Patric ma il ballottaggio resta aperto. Corsie esterne occupate da Marusic a destra e Tavares a sinistra. Dia va verso la conferma, Isakesen in vantaggio su Tchaouna e Noslin. Davanti pronto nuovamente Castellanos. Zanetti dovrà fare a meno degli infortunati Suslov, Serdar, Frese e Duda. Ci sarà ancora Tengstedt come terminale offensivo. Alle sue spalle dovrebbe agire Harroui.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Bradaric; Belahyane, Dani Silva; Livramento, Harroui, Lazovic; Tengstedt

Foto: X Lazio